Орел, , 14:08 — REGNUM Органы профилактики Орловской области не осуществляли необходимый контроль за многодетной семьёй, в которой воспитывалась недавно попавшая в центр громкого скандала 11-летняя девочка, прозванная в СМИ «маугли». Об этом по итогам проверки сообщила пресс-служба прокуратуры Орловской области.

В частности, прокуроры выяснили, что основная часть индивидуальной программы реабилитации, разработанная для девочки-инвалида, не исполнялась, работа по медицинской реабилитации также не велась. Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области, департамент здравоохранения Орловской области и департамент образования Орловской области проведение этих мероприятий не контролировал. Также прокуратура установила, что, несмотря на наличие оснований, семья не была поставлена на учёт в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Орловского района как находящаяся в социально опасном положении.

«В связи с выявленными нарушениями закона прокуратурой направлены представления в адрес первого заместителя губернатора и председателя правительства Орловской области, главы администрации Орловского района, начальника ОМВД России по Орловскому району, руководителя БУ ОО «Комплексный центр социального обслуживания населения Орловского района», — уточнили в прокуратуре.

Также следственными органами возбуждено дело по статье о халатности по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 25 октября, уже после возбуждения дела, постановлением КДН и ЗП администрации Орловского района мать девочки была привлечена к административной ответственности в виде штрафа за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей — в связи с тем, что её трое детей 8 и 9 октября находились «в условиях, угрожающих их здоровью и развитию».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в больницу поступила 11-летняя девочка из многодетной семьи. Ребенок находился, как сообщалось, в истощённом состоянии, не мог говорить. Тогда же СМИ написали о «ребёнке-маугли», сопроводив историю страшными подробностями — мать страдает алкоголизмом, перевозит девочку в «клетке». Позже следственные органы, а также уполномоченный по правам детей в регионе заявили, что ребёнок из благополучной семьи, но попавшей в сложную ситуацию после смерти отца. Кроме того, у девочки целый букет врождённых заболеваний. Однако местные СМИ настойчиво приводили свидетельства того, что в день, когда полиция изъяла ребёнка, мать девочки находилась в состоянии алкогольного опьянения, причем «пила три дня».

Читайте ранее в этом сюжете: «Пила три дня»: СМИ сообщили подробности истории с девочкой-«маугли»