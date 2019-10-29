п. Солидарность, , 14:07 — REGNUM В Липецкой области 22-летний житель посёлка Солидарность задержан по подозрению в покушении на убийство двух человек. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Ночью 28 октября молодой человек по просьбе своей несовершеннолетней подруги попытался убить её отца и его сожительницу. Девушка впустила его через окно, и подозреваемый, вооруженный ножом, спрятался в туалете и стал ждать, пока в доме все уснут. Сначала юноша напал на сожительницу хозяина дома, затем с ножом набросился на мужчину, при этом случайно поранив и свою подругу. Молодые люди сбежали, выбросив нож по дороге. Потерпевший сам вызвал медиков и был госпитализирован. Его сожительница скончалась на месте.

Суд вынесет решение о мерах пресечения для подозреваемого и его подруги, их ожидает психиатрическая экспертиза. Также следователи выясняют условия воспитания и проживания несовершеннолетней девушки в семье.