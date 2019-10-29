Тобольск, Тюменская область, , 14:00 — REGNUM В Тюменской области подведены итоги проверки по факту проживания детей из Тобольска, участвовавших во Всероссийских соревнованиях по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных» в Адлере, в ненадлежащих условиях. Выяснилось, почему тренеры и дети испытывали финансовые трудности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры.

Установлено, что 18 сентября 2019 года между региональным Центром спортивной подготовки и детско-юношеской спортивной школой №2 Тобольска был заключён договор об обеспечении участия 10 спортсменов 10−11 лет, входящих в состав сборной команды Тюменской области, во Всероссийских соревнованиях с 19 по 26 сентября 2019 года.

Фактически спортивная школа отправила 26 юных спортсменов в сопровождении трёх тренеров на период с 19 сентября по 6 октября. При этом спортивной школой не было обеспечено финансирование поездки. Деньги в нарушение требований закона были собраны с родителей юных спортсменов.

Причём вместо заявленного в официальных документах гостевого дома «Старт» легкоатлеты из Тобольска проживали в Адлере в другом месте — фактически в сарае. Когда дети вернулись домой, региональным Центром спортивной подготовки были перечислены деньги спортивной школе в соответствии с отчётными документами о понесённых тренерами затратах.

Глава Тобольска Максим Афанасьев по результатам служебной проверки сделал замечание председателю городского комитета по физической культуре и спорту, а тренеры получили выговоры. Прокуратура внесла представление Афанасьеву о недопущении подобных ситуаций впредь.

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