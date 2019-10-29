Джакарта, , 13:59 — REGNUM В общей сложности 48 жительниц Индонезии стали жертвами торговли людьми, сообщает Kompas.

Гюстав Буланже. Торговля рабами, 1886

Известно, что сотрудники полиции задержали шесть подозреваемых, связанных с этим делом.

Заместитель главы отдела по расследованию уголовных преступлений национальной полиции Индонезии Агус Нугрохо заявил, что расследование началось с сообщения о присутствии нескольких женщин в одном из домов в Джакарте.

«Исходя из результатов расследования, мы можем подтвердить, что в доме находилось 48 женщин», — заявил Агус Нугрохо, добавив, что все жертвы должны были быть отправлены в ОАЭ и Саудовскую Аравию для работы в качестве помощниц по дому.

По его словам, у преступников полиция конфисковала 25 паспортов, 25 виз и 25 распечатанных билетов.

Напомним, преступникам, занимающимся торговлей людьми в Индонезии, грозит тюремное заключение сроком до 15 лет, а также максимальный штраф в размере 600 млн рупий (42 тыс. долларов США).