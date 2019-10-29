Самара, , 14:05 — REGNUM Неизвестный в Новокуйбышевске обстрелял школу № 5. Об этом сообщает ГТРК Самара со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Самарской области.

По данным источников, примерно в 9:00 часов утра неизвестный попал в оконное стекло школы № 5 Новокуйбышевска. Окно, к счастью не разбилось, пострадавших нет. Учеников 10 класса, которые занимались в данном кабинете, эвакуировали.

Отмечается, что сейчас на месте происшествия работают все экстренные службы города.

По предварительной версии злоумышленник вел стрельбу из мелкокалиберного оружия, возможно, пневматики.

В настоящий момент расследование продолжается.