Санкт-Петербург, , 13:58 — REGNUM По факту происшествия на Канонерском судоремонтном заводе, где во вторник утром погибли двое рабочих, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Напомним, происшествие произошло на девятом причале Канонерского судостроительного завода около 9 часов утра вторника, 29 октября.

Двое механиков ООО «Терминал Святого Петра» меняли колеса на ричтакерном перегружателе «KALMAR». Во время работ лопнул баллон колеса и вылетело стопорное кольцо диска. В результате чего обоим мужчинам были причинены телесные повреждения различной степени тяжести, от которых пострадавшие скончались на месте до приезда скорой помощи.

«Санкт-Петербургским следственным отделом на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ)», — говорится в сообщении управления.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установления обстоятельств произошедшего.

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