Асадабад, Афганистан, , 13:57 — REGNUM 28 октября официальный представитель губернатора афганской провинции Кунар (столица провинции — г. Асадабад) заявили, что на территории этого региона в результате трансграничного обстрела со стороны Исламской Республики Пакистан погибло три женщины.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», трансграничному обстрелу со стороны Пакистана подверглась территория уезда Нари провинции Кунар.

По словам официального представителя губернатора провинции Кунар, в результате трансграничного обстрела ранения различной степени тяжести также получили одна женщина, один пожилой мужчина и двое детей.

Согласно вышеупомянутому заявлению, миномётные снаряды, выпущенные Пакистаном, попали в дома мирных жителей.

Официальный представитель губернатора провинции Кунар добавил, что Пакистан стремится создать контрольно-пропускные пункты вблизи уезда Нари.

Трансграничный обстрел продолжается на протяжении двух последних дней.

В этой связи члены Национальной ассамблеи Афганистана выразили протест, призвали Пакистан немедленно прекратить обстрел территории Афганистана и обратились к международному сообществу с просьбой предпринять шаги, направленные на урегулирование этой ситуации.