Воронеж, , 13:29 — REGNUM Тела двух мужчин были обнаружены на месте пожара в жилом доме в Подгоренском районе Воронежской области вечером 28 октября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по региону.

По данным регионального ГУ МЧС, сообщение о пожаре в частном жилом доме поступило в 20:54 понедельника, в 21:35 пожар уже был ликвидирован. На месте пожара, уточнили в следственных органах, были обнаружены тела двух мужчин 45 и 64 лет. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Следственные органы начали проверку. В её рамках будут назначены экспертизы: судебно-медицинские с целью установления причины смерти погибших и пожаротехническая для выяснения точной причины возникновения пожара.