Тобольский район, Тюменская область, , 13:29 — REGNUM Из областной больницы Тюмени выписали троих жителей деревни Ачиры, которые заразились гаффской болезнью путём употребления рыбы из Андреевского озера. На данный момент в токсикологическом отделении находятся семеро пациентов из этой деревни, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Двое пациентов до сих пор находятся в реанимации. Напомним, вспышка редкой гаффской болезни в деревне Ачиры Тюменской области наблюдалась с 20 октября.

По факту вспышки специалисты управления Роспотребнадзора по Тюменской области проводят эпидемиологическое расследование. В озере Андреевском, откуда была выловлена токсичная рыба, запрещён лов.