Самара, , 13:40 — REGNUM Главного бухгалтера детского сада в Самаре осудили за мошенничество. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, в прошлом году главный бухгалтер детского сада Самары незаконно получила премию на сумму более 116 тыс рублей, не имея на это никаких законных оснований.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ и ст. 292 УК РФ.

Приговором суда женщине было назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 110 тысяч рублей.