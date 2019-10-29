Кейптаун, , 13:33 — REGNUM В ЮАР ввели чрезвычайные меры, включая нормирование, чтобы сохранить сокращающиеся запасы воды после аномально жаркого, сухого лета в сочетании с осадками ниже среднего уровня и резким ростом потребления воды, что подтолкнуло страну к «катастрофическому дефициту». Об этом передает информационное агентство Reuters.

Уровни воды в плотинах по всей стране снизились на величину от 10% до 60% по сравнению с 2018 годом, согласно недавнему докладу Департамента водоснабжения и санитарии, а рост потребления воды и низкий уровень осадков могут привести к тому, что воды в водопроводе не будет совсем, сказал министр населенных пунктов, водоснабжения и санитарии Линдиве Сисулу.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы избежать столь страшного явления нулевого дня, и вместо этого мы объявляем ограничения на использование воды», — сказал Сисулу журналистам, добавив, что в декабре ожидается возвращение осадков.

«Нулевой день» — это ситуация, когда в кранах больше нет воды, несмотря на нормирование и ограничения.

«Мы видим все признаки того, что наши модели выпадения осадков становится все труднее предсказать. То, что мы видим, как и в других частях земного шара, сухой сезон становится всё длиннее, жестче и интенсивнее. Изменение климата является реальностью и затрагивает ЮАР», — добавил Сисулу.

Как сообщают журналисты, ЮАР входит в число 30 стран с наибольшим дефицитом водных ресурсов в мире, а ситуация с водоснабжением усугубляется вызванной циклоном Эль-Ниньо засухой, которая поразила ЮАР в 2015 году, а также десятилетиями интенсивного водопользования и разрушающейся сетью инфраструктуры.

Восточная провинция страны сталкивается с самой сильной засухой за столетие, по данным Национального центра по борьбе со стихийными бедствиями.

Внутренние муниципалитеты, такие как экономический центр Йоханнесбург, уже вводят ограничения на воду, передают журналисты.