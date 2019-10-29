Абакан, , 13:23 — REGNUM В Хакасии из-за сильного ветра все оперативные службы несут дежурство в режиме повышенной готовности. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 октября в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

В регионе ликвидируют происшествия, вызванные штормовыми порывами ветра. Осложнилась пожарная обстановка: огнеборцы тушат многочисленные палы травы. Угрозы для населённых пунктов нет, заверили в управлении.

В ряде районов зафиксированы случаи отключения электроэнергии, повреждения зданий, падения плохо закрепленных или ветхих конструкций.

28 октября в Хакасии было объявлено штормовое предупреждение. В настоящее время порывы ветра достигают 30 м/с.

Жителей и гостей региона просят соблюдать меры безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в хакасском селе Белый Яр ночью 29 октября из-за сильного ветра произошло разрушение дымовой трубы на муниципальной котельной.

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