Петушки, Владимирская область, , 13:20 — REGNUM Во Владимирской области перед судом предстанут двое жителей Петушинского района, обвиняемые в разбойном нападении на питейное заведение. Как сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ, бар 21 апреля ограбили пять человек, двое из которых на тот момент были несовершеннолетними.

Двоех 18-летних жителей Петушинского района обвиняются в разбое. Ночью 21 апреля они в компании с тремя взрослыми знакомыми договорились похитить в местном баре баллоны с азотом и выручку заведения. С бейсбольной битой они ворвались в бар, избили бармена и посетителя у стойки, взяли два баллона с азотом и ящик с выручкой, где было девять тысяч рублей. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

«Обвиняемые осознали и искренне раскаялись в содеянном. На следствии они пояснили, что занимаются спортом и впервые попали в такую ситуацию», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Материалы в отношении остальных троих участников преступления были выделены в отдельное уголовное дело, расследование которого также подходит к концу.