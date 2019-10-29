Нижний Новгород, , 13:15 — REGNUM В Нижегородской области проводится доследственная проверка по факту гибели на пожаре троих человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по региону.

Уточняется, что возгорание произошло в ночь на 29 октября в нежилом доме на Бору. Здание не эксплуатировалось длительное время, оно не электрифицировано, не газифицировано и не отапливается. Возгорание заметил один из местных жителей.

После тушения пожара были обнаружены тела троих человек. Предварительно установлено, что все погибшие — мужчины. Проводятся мероприятия для установления их личностей. С целью установления причин их смерти назначены судебно-медицинские экспертизы, для установления причин возгорания — пожарно-техническая экспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, три человека погибли, один пострадал при пожаре, вспыхнувшем в автомобильном вагончике (кунге) в Нижегородской области в апреле текущего года. Пожар произошёл на территории садового товарищества «Дубравный» в посёлке Дубки Володарского района.