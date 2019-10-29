Уфа, , 13:21 — REGNUM Уголовное дело по факту отравления угарным газом семьи из 5 человек возбуждено в Башкирии. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба республиканского СУ СК РФ.

Следственный комитет РФ Sledcom.ru

По сообщению пресс-службы ведомства, сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая опрашивает очевидцев и осматривает место происшествия. Кроме этого, сотрудники газовой службы проверяют исправность отопительного оборудования.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 29 октября в частном доме по ул. Удачная в Нефтекамске семья из 5 человек отравилась газом.

Мужчина, женщина и двое детей 2015 и 2013 годов рождения были доставлены в больницу. Еще одна женщина 1986 года рождения скончалась.