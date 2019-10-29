Казань, , 13:05 — REGNUM 28 октября на территории Татарии как и многих регионов России наблюдался порывистый ветер. Всего по номеру 112 в республике поступило более 250 сообщений, связанных с последствиями урагана, сообщили ИА REGNUM в республиканкам управлении МЧС.

Так, были сорваны кровли с нескольких зданий в Казани, со здания пенсионного фонда в Агрызе. Были повреждены 13 легковых автомобилей, полуприцеп цементовоза, семь широкоформатных рекламных щитов, рухнуло 29 деревьев.

Кроме того, без света остались 75 населенных пунктов с численностью жителей 26 тыс. человек, а также 20 социально значимых объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне порывистый ветер обрушился на многие регионы Приволжского федерального округа. Без света оставались районы Кировской и Ульяновской областей, Чувашии и Марий Эл, Оренбургской и Нижегородской областей.