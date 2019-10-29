Санкт-Петербург, , 13:06 — REGNUM Гибель двоих рабочих на территории Канонерского судостроительного завода в Петербурге произошла из-за перекачки колеса на ремонтируемом погрузчике. Об этом ИА REGNUM сообщил представитель Управления на транспорте МВД России по СЗФО.

Напомним, ЧП произошло около 9 часов утра 29 октября на девятом причале Канонерского судостроительного завода в Петербурге.

«Двое рабочих, во время проведения ремонтных работ в районе девятого причала допустили перекачку колеса грузопогрузчика, ввиду чего произошел разрыв», — пояснили в ведомстве.

Двое мужчин — рабочие 54 и 55 лет, получили травмы несовместимые с жизнью.

В настоящий момент на месте происшествия работают следователи, выясняются все обстоятельства происшествия.

Как пояснил ИА REGNUM источник на Канонерском судостроительном заводе, ЧП произошло на арендуемой территории, погибшие рабочие сотрудниками завода не были.

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