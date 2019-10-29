Барнаул, , 13:03 — REGNUM Житель Барнаула намеревался продать свыше 800 бутылок крепких крепких алкогольных напитков с фиктивными федеральными специальными марками. Об этом сегодня, 29 октября, сообщает Алтайское линейное управление (ЛУ) МВД России на транспорте.

Установлено, что 45-летний барнаулец приобрел спиртное на сумму свыше 150 тысяч рублей для дальнейшей перепродажи. Сделка должна была состояться на территории одного из придорожных комплексов. Арестовали контрафактную продукцию после того, как продавец получил от заказчиков оговорённую заранее сумму денежных средств.

Напомним, реализацию контрафактных спиртных напитков транспортные полицейские выявили также в мае 2018 г. Зельем без лицензии торговали в одном из офисов Барнаула. Сотрудники полиции обнаружили и изъяли свыше тысячи единиц нелицензированной алкогольной продукции на сумму более 600 тысяч рублей.

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