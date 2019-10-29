Даниловский р-н, , 13:05 — REGNUM Два человека погибли из-за неправильной эксплуатации газовой отопительной печи в Даниловском районе Волгоградской области. Обстоятельства произошедшего выясняют следователи — начата доследственная проверка, сообщили 29 октября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Тела 47-летней женщины и её 45-летнего сожителя обнаружили днём 28 октября в частном домовладении в Даниловском районе. По предварительным данным, они скончались от отравления угарным газом, скопившимся в жилище в результате неправильной эксплуатации газовой отопительной печи. Следователи выяснили, что в момент трагедии в доме работал котел, при этом заслонка дымоходного канала была закрыта.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.