Курган, , 13:01 — REGNUM В Курганском городском суде 29 октября стартовало рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего заместителя губернатора Зауралья Романа Ванюкова. Он обвиняется в четырёх эпизодах взяточничества, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Следствием установлено, что будучи директором департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области Роман Ванюков в 2018 году курировал ГКУ «Курганавтодор», которое заключает госконтракты на строительство и ремонт дорог в регионе.

Как утверждает следствие, Роман Ванюков определял размер так называемого «отката», который составлял 3−10% от суммы госконтракта, и через посредника доводил до сведения подрядчиков сумму взятки. Подрядчикам за мзду было обещано ускорить процесс приёмки объектов и оплаты работ по контракту, а также гарантировали общее покровительство Ванюкова и новые подряды.

Таким образом от четырёх предпринимателей Ванюков должен был получить 27 млн рублей. Фактически чиновник, по версии следствия, получил более 5 млн рублей. При обыске дома у Ванюкова и у его родственников были изъяты 4 млн рублей.

По сообщению портала 45.ru Роман Ванюков частично признал свою вину по трём из четырёх эпизодов взяток, но при этом заявил, что суммы взяток были меньше, чем утверждает сторона обвинения.

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