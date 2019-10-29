Красноярск, , 12:58 — REGNUM В Красноярске, где сегодня, 29 октября, начался сильный ветер, устраняют последствия непогоды. Об том ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Горожане сообщают в службу 005 об инцидентах, связанных с ветром. К 15 часам по местному времени было зафиксировано 23 сообщения о повреждениях.

«Пострадавших и крупных аварий в Красноярске нет», — заверили в мэрии.

Коммунальные и дорожные службы переведены на усиленный режим работы.

Ветер в городе повредил сети электроснабжения, повалил деревья. На двух площадках наклонились или повреждены временные строительные заборы.

В целом по сравнению с аналогичными ситуациями положение более спокойное, убеждены городские власти. В 2018 году во время ноябрьских ветров диспетчеры службы 005 приняли около 7 тысяч звонков.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Ужуре Красноярского края сорвало ветром крышу торгового павильона. Два человека получили травмы.

Читайте также: Сорванная ветром крыша травмировала двух человек в Красноярском крае