Иваново, , 12:55 — REGNUM Два человека погибли, грудной ребёнок и девочка-подросток получили травмы в результате автоаварии в Ильинском районе Ивановской области вечером 28 октября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Авария произошла около 22:15 на 64-м километре автодороги «Ростов-Иваново-Нижний Новгород». 43-летний водитель автомобиля ВАЗ-210 740 не справился с управлением, автомобиль вылетел в кювет и врезался в дерево. В результате на месте от полученных травм скончался водитель и его 40-летняя пассажирка. Ещё двое пассажиров, 16-летняя девушка и пятимесячный мальчик, были госпитализированы с травмами.

По факту автоаварии сотрудниками ГИБДД проводится проверка. Отметим, в общей сложности за 28 октября на дорогах региона произошло пять автоаварий.