Тбилиси, , 12:54 — REGNUM Сотрудники Следственной службы министерства финансов Грузии выявили четыре факта незаконного хранения и перевозки безакцизной табачной продукции в Тбилиси и регионе Самцхе-Джавахети. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники министерства изъяли около четырех тысяч пачек сигарет на сумму свыше 25 тыс. лари (более 8,6 тыс. долларов) фирмы HEETS.

МВД Грузии ведет следствие по факту выпуска, хранения, реализации или перевозки подлежащего маркировке акцизного товара без акцизной марки. Нарушителям может грозить наказание в виде лишения свободы сроком от четырех до шести лет.

С января 2017 года в Грузии акциз на пачку сигарет с фильтром увеличился на 0,6 лари (более 0,2 доллара) и стал стоить 1,7 лари (около 0,7 доллара). Эксперты предупреждали, что подорожание сигарет увеличит попытку контрабандного ввоза табачных изделий, однако в службе доходов заявили, что таможенно-пропускные пункты справятся с этим вызовом.