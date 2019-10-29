Екатеринбург, , 12:57 — REGNUM В Екатеринбурге компания-застройщик выясняет причины обрушения кирпичной кладки со стены 12-этажного дома по улице Вилонова. Как сообщает информационный портал Е1, в состав комиссии также вошли представители проектировщика дома и управляющей компании.

По предварительным данным нарушений технологического процесса при строительстве дома не установлено. Также не установлены факты перепланировок в квартирах расположенных на данном этаже, которые могли бы стать причиной обрушения.

На данный момент комиссия продолжает работу и по предварительным данным, обнаружены нарушения в эксплуатации фасада здания, связанные с монтажом наружных частей кондиционеров.

Как сообщало ИА REGNUM, обрушение части кирпичной кладки фасада здания между окнами в доме по улице Вилонова произошло ночью 28 октября. При этом некоторые жильцы дома считают, что причиной обрушения стали ремонты в квартирах.

Отметим, что в результате обрушения части стены никто не пострадал.

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