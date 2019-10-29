Анкара, , 12:52 — REGNUM Правоохранительные органы Турции конфисковали порядка 28 тыс. таблеток, содержащих запрещенные вещества, об этом 29 октября сообщает Anadolu Ajansi.

Спецоперация была осуществлена сотрудниками группы по борьбе с распространением наркотиков в провинции Адана, на юго-востоке страны.

По подозрению в контрабанде незаконных препаратов были арестованы трое человек, вскоре им будут предъявлены обвинения.

Напомним, ранее спецслужбы Турции начали спецоперацию в провинции Текирдаг, в ходе которой были задержаны шестеро человек и значительное количество наркотических веществ.

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