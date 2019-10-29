Мельбурн, Австралия, , 12:50 — REGNUM Как минимум 50 экоактивистов, собравшихся на массовую акцию в столице австралийского штата Виктория Мельбурне, задержаны полицией. Об этом передает корреспондент ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности комиссара полиции штата Тима Талли.

Сообщается, что протестующие пытались помешать пройти в выставочный центр Мельбурна делегатам Международной конференции по инвестициям в горнодобывающей отрасли. В ходе акции активисты кричали «уголь — это кровь на ваших руках» и «вам должно быть стыдно».

По данным полиции, в ходе акции пострадали двое представителей правоохранительных органов и двое протестующих.

Напомним, 13 октября в Мельбурне колонной прошли экоактивисты в нижнем белье.