Нижний Новгород, , 12:43 — REGNUM В Нижегородской области аварийно-восстановительные работы на электросетях выполнены в полном объеме. После урагана энергоснабжение в регионе полностью восстановлено, сообщает «Нижновэнерго».

С последствиями стихии боролись 100 аварийных бригад в составе 273 человека и 130 единиц техники. В основном подача электроэнергии возобновилась в ночь на 29 октября. До утра продолжались работы по отдельным заявкам потребителей.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне из-за порывистого ветра были обесточены около 21 тыс. домов, в которых проживают более 47 тыс. потребителей. По данным МЧС, всего в восьми регионах России было обесточено около 1400 населенных пунктов.

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