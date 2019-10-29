Тбилиси, , 12:43 — REGNUM В многоквартирном доме в центре Тбилиси, где накануне прогремел взрыв, пока ведутся работы, жильцы не могут вернуться в свои квартиры. Об этом 29 октября сообщает Sputnik

Напомним, 28 октября вечером на улице Тевдоре Мгвдели в Тбилиси на 5-м этаже жилого корпуса произошел взрыв. По существующей информации, взрыв вызван скоплением природного газа. Местные жители не исключают, что во время ремонта на четвертом этаже могла быть повреждена газовая труба. В результате взрыва обрушились стены квартиры на пятом этаже дома. После взрыва стекла были выбиты как в этом доме, так и в соседних.

В квартире, в которой прогремел взрыв, сильно пострадал 77-летний мужчина, сейчас он находится в реанимации в критическом состоянии. МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту взрыва.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 19 октября в квартире на четвертом этаже 16-этажного корпуса на проспекте Гурамишвили в Тбилиси из-за установленного кустарным способом газового водонагревателя, произошел взрыв бытового газа. После взрыва были госпитализированы четыре человека, двое из них затем выписаны. Владелец квартиры, где произошел взрыв, получил 60% ожогов. МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту взрыва в жилом доме в Тбилиси.

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