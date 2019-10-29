Воркута, Коми, , 12:42 — REGNUM Следственный отдел Воркуты начал расследование неудачной попытки ограбления продуктового магазина. Накануне в местный «Магнит» ворвался подросток и стал угрожать продавцам предметом, похожим на пистолет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Видео провального «ограбления» попало в сеть. На нем видно, что сотрудники магазина не только не испугались, но и начали снимать школьника на смартфоны. После этого юноша в маске поспешил удалиться.

Личность подростка уже установлена. Руководство магазина написало заявление в полицию.