Ярославль, , 12:37 — REGNUM Компания «Россети» заявила о ликвидации последствий урагана в Ярославской области. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте компании, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Оборванные провода в деревне Смирново Ярославской области

«В настоящее время энергетики запитали всех потребителей в Ярославской, Нижегородской и Кировской областях, Удмуртской Республике и Республике Марий Эл. Восстановление энергоснабжения продолжается в Тверской области», — говорится в сообщении на сайте ПАО «Россети».

Между тем из деревень и сел Ярославской области продолжают поступать сведения об отсутствии электроэнергии. Об этом же заявил на заседании Ярославской областной думы 29 октября и заместитель директора департамента ЖКХ Ярославской области Михаил Кузнецов. Он признал, что работы в регионе до сих пор ведутся.

«МРСК нас заверила, что все работы будут проведены до конца текущего дня», — сказал, выступая перед депутатами, Михаил Кузнецов.

О том, что энероснабжение до сих пор не восстановлено, заявили и ряд депутатов облдумы. Об отсутствии электроэнергии также сообщают жители Некрасовского и Ярославского муниципальных районов.

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