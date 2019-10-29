Тверь, , 12:28 — REGNUM Суд вынес приговор в отношении бывшего министра министру по обеспечению контрольных функций Тверской области Виктора Шафороста, а также троих соучастников — в зависимости от роли каждого они признаны виновными по статьям о воспрепятствовании производству предварительного расследования и об умышленном уничтожении из хулиганских побуждений. Дело находилось в производстве следственных органов СКР по Москве, сообщили 29 октября в пресс-службе Следственного комитета России.

Бывший высокопоставленный чиновник и его соучастники признаны судом и следствием виновными в том, что ночью 19 марта 2018 года в Москве, рядом с одним из домов по Харьковскому проезду, «имея умысел на воспрепятствование производству предварительного расследования, из хулиганских побуждений» подожгли автомобиль Toyota Highlander, который являлся вещественным доказательством по уголовному делу. Ущерб, причинённый владельцу автомобиля, оценивается в сумму более миллиона рублей.

Решением суда Виктору Шафоросту назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Остальные соучастники приговорены к лишению свободы сроками от трёх до четырёх с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего и строгого режимов.

Добавим, что Шафорост был задержан летом 2018 года в Москве, сначала причины задержания не назывались. Позже СМИ сообщили, что сожжённая машина принадлежала потерпевшему по уголовному делу, по которому проходил родственник чиновника.

Шафорост занял должность министра в правительстве Тверской области в 2016 году, до этого он работал в УЭБиПК ГУ МВД по Москве.