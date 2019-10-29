Нижний Новгород, , 12:24 — REGNUM Один из детских садов в Нижегородской области сдал в аренду одно из своих помещений под организацию продовольственного магазина. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Договор был заключен между детским садом «Колокольчик» и компанией «У Светлояра», при этом были нарушены требования Федерального закона № 124-Ф3 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», поскольку не проводилась экспертная оценка такого договора для недопущения ухудшения условий образования, развития и отдыха детей.

Договор удалось аннулировать только после вмешательства прокуратуры, которая обратилась в арбитражный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году в Нижегородской области были введены в эксплуатацию 2 детских сада: на 75 мест в поселке Ближнее Борисово Кстовского района и на 110 мест в Советском районе Нижнего Новгорода. До конца 2019 года на территории региона открываются еще 20 детских садов на 2120 дополнительных мест для малышей ясельного возраста. 12 — в Нижнем Новгороде, два — в Выксе, по одному в Богородском, Краснобаковском, Дальнеконстантиновском и Сергачском районах, в городах Бор и Первомайск. Планируется, что к 2021 году очередь в дошкольные учреждения для детей в возрасте до трех лет будет полностью ликвидирована.