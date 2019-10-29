Иркутск, , 12:22 — REGNUM В Иркутской области сегодня, 29 октября, судя по прогнозу синоптиков, наступила зима. Ночная температура воздуха опустилась местами до — 8 °C. К тому же с 19:00 по местному времени в западных, северных, верхнеленских районах местами ожидается усиление западного ветра до 25−27 м/с, метели.

«30 октября местами по области ожидается усиление западного ветра до 16−21 м/с, дождь, переходящий в мокрый снег и снег, налипание мокрого снега, на дорогах — снежный накат, гололедица», — пояснять синоптики.

Напомним, об ухудшении погоды жителей Иркутской области предупредили ещё накануне, 28 октября.

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