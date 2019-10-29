Самара, , 12:35 — REGNUM В Самарской области рост заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС или «мышиная лихорадка») наблюдается с лета. Об этом сообщила руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области Светлана Архипова на заседании межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии, 29 октября передает пресс-служба правительства Самарской области.

По ее словам, с начала текущего года по региону было зафиксировано 536 случаев природно-очаговых инфекций, из них именно ГЛПС — 519 случаев.

Отмечается, что период подъема заболеваемости ранее приходился на осенне-зимний сезон.

Кроме этого, наблюдается рост числа ГЛПС в приграничных с Самарской областью субъектах — Пензенской, Саратовской областях и Татарии.