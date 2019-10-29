Чебоксары, , 12:21 — REGNUM В Чувашии из-за стихии перебои с электроснабжением произошли в 93 населённых пунктах, в настоящее время подача электричества возобновлена, сообщили ИА REGNUM в республиканском МЧС.

28 октября на Чувашию обрушился шквалистый ветер, порывы доходили до 23 м/с (или 83 км/ч). Без света остались свыше 11 тыс. домовладений, где проживают более 24 тыс. человек. По данным чувашских спасателей, к 18:00 аварийные ситуации в системе электроснабжения устранены, к 23:15 во всех 93 населенных пунктах электроснабжение восстановлено.

Кроме того, из-за ветра повреждена кровля двух социальных объектов: Чебоксарской коррекционной общеобразовательной школы №3 и Янтиковской центральной районной больницы. Восстановительные работы продолжаются.

Также зафиксированы случаи повреждения крыш зданий, сооружений частных домовладений, автотранспорта. Всего от стихии различные повреждения отмечены в 12 районах и двух городах.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября из-за штормового ветра в Чувашии возникли перебои с энергоснабжением. Жалобы стали поступать с 08:30 часов. От стихии пострадали 12 районов и два городских округа. Энергетики перешли в режим повышенной готовности, организовано круглосуточное дежурство. На участках работали 49 аварийно-восстановительных бригад — всего 154 специалиста и 70 единиц техники. Энергетики предупреждают жителей об опасности приближения к оборванным проводам.

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Напомним, в Чувашии на этой неделе ожидаются снегопады и метель. В республике начнёт формироваться снежный покров, а температура станет чаще преодолевать нулевую отметку.

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