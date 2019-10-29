Тюмень, , 12:15 — REGNUM Тюмень 29 октября пережила ураган. Сила ветра достигала 27 метров в секунду, пишут местные СМИ.

Ветер крушил остановочные комплексы и рекламные конструкции, вырывал деревья и рвал провода. Несколько деревьев рухнули в одном из скверов, а в районе Войновка со здания больницы были сметены строительные леса.

Местные жители активно обсуждают произошедшее в соцсетях. По их словам, в некоторых районах города деревья упали на автомобили, а местами отключился свет. Также граждане делятся фотографиями города, по которому прошла стихия.

Как сообщало ИА REGNUM, ураганный ветер также задел и другие регионы Урала. Буря прошлась по Пермскому краю, Свердловской и Челябинской областям. Также она бушевала и в некоторых других регионах России.