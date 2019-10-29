Иркутск, , 12:11 — REGNUM Штормовое предупреждение передано также на Байкале. Как сообщает сегодня, 29 октября, Главное управление МЧС России по Иркутской области со ссылкой на синоптиков, 30 октября по средней части озера Байкал ожидаются порывы западного, северо-западного ветра до 35−38 м/с.

Владимр Вучичевич-Сибирский. Берег Байкала. 1910

По словам специалистов, в такую погоду байкальские волны достигают высоты в 5,5 и более метров, они круче и чаще по сравнению с волнами на морях, а потому — опаснее. Если судно окажется на воде, то его может легко его опрокинуть, а выгрести на веслах против ураганного ветра невозможно.

Судовладельцев предупреждают: наиболее сильное волнение бывает в проливе Ольхонские ворота, на входе в Чивыркуйский залив, где высота волн может превысить четыре метра, а у северного побережья острова Большой Ушканий высота волн может достигать шесть метров.

Напомним, об ухудшении погоды жителей Иркутской области предупредили ещё накануне, 28 октября. Сегодня в западных районах и северо-западных районах ожидается усиление юго-западного ветра до 18−23 м/с, на дорогах — гололедица.

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