Уфа, , 12:12 — REGNUM Пять человек, в том числе двое детей, отравились угарным газом в Нефтекамске на улице Удачной. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, сообщение о происшествии поступило спасателям 29 октября в 10:15 часов от дежурного врача центральной городской больницы городе Нефтекамск.

Сообщается, что после проведенного обследования по указанному адресу сотрудники МЧС РФ следов горения не обнаружили. Отмечается, что в больницу были госпитализированы 4 человека, в том числе 2 детей. Еще одна женщина 1986 года рождения погибла. В настоящий момент выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

На месте находятся сотрудники газовой службы, МВД и администрации города.