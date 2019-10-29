Москва, , 12:02 — REGNUM На внутренней стороне 40 километра МКАДа произошло ДТП с участием четырех машин, движение ограничено до двух полос. Об этом 29 октября сообщила пресс-служба Центра организации дорожного движения Москвы в Twitter.

В районе ТЦ «Мега Тёплый Стан» столкнулись четыре машины, включая грузовик. Грузовик перевернулся.

На месте работают оперативные службы. Движение ограничено до двух полос, есть серьезные затруднения.

ЦОДД рекомендует автомобилистам использовать объездные пути.