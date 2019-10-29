Кабул, , 11:57 — REGNUM Как минимум, 11 боевиков, связанных с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ), ликвидировали в афганской провинции Нангархар. Об этом 29 октября сообщает агентство «Синьхуа», ссылаясь на представителя губернатора провинции Аттаулу Хогьяни.

По его словам, среди убитых был и командир группы боевиков. Также были задержаны восемь человек, конфискованы два мотоцикла и огнестрельное оружие.

Хогьяни добавил, что среди правоохранительных органов, проводивших операцию, и мирных жителей пострадавших и погибших нет.

Напомним, 28 октября представители Национальной армии Афганистана сообщили, что в провинции Фарьяб была отбита атака, которую предприняли боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ). По данным силовиков, всего было ликвидировано 53 боевика.