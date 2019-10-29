Тбилиси, , 11:53 — REGNUM Почти все грузинские сайты, подвергшиеся 28 октября массированной кибератаке, восстановили свою работу. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила 29 октября сотрудница компании «Просервис», где размещены серверы госучреждений, частного сектора и различных организаций Грузии.

Как отметили в «Просервис», сейчас продолжаются работы по устранению неполадок. В компании пока не готовы дать ответ, кто стоял за этими атаками. В заявлении МВД Грузии отмечалось, что массированная кибератака могла быть организована как внутри страны, так и за рубежом.

По неподтвержденным данным около 15 тыс. сайтов в Грузии 28 октября утром подверглись атаке. Одним из первых атаке подвергся сайт президента Грузии Саломе Зурабишвили. На сайтах появилась фотография экс-президента Михаила Саакашвили с надписью «Я вернусь». Атакам подверглись также сайты государственных ведомств, грузинские телекомпании, Первый канал Общественного вещателя Грузии, «Имеди», «Маэстро» и GDS. Временно было приостановлено вещание радио Грузии.

МВД Грузии начало расследование по факту атаки хакеров на сайт президента страны Саломе Зурабишвили.

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