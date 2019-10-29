Ижевск, , 11:49 — REGNUM Только за 28 октября в полицию Удмуртии обратились 25 жителей региона с сообщением о хищении средств с банковских счетов. Общий ущерб составил более 1 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МВД.

Злоумышленники звонят владельцам банковских карт, представляясь сотрудниками службы безопасности банков. Далее, пытаясь якобы предотвратить неподтвержденные транзакции — переводы в пользу неизвестных физических лиц, псевдо-сотрудники выведывают данные банковских карт: просят сообщить коды из пришедшего смс-сообщения, назвать данные CVC — кодов. В итоге, пользуясь предоставленными данными, злоумышленники осуществляют перевод — суммы составили от 5тыс. до 105 тыс. рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК РФ («Кража с банковского счета»), по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). По ряду фактов проводится проверка.

В очередной раз правоохранители напоминают, что сотрудники банков не будут расспрашивать вас о наличии и размере средств на счете и иных персональных данных. В случае сомнительных операций карта будет просто блокироваться. Тем более не будут звонить и расспрашивать сотрудники службы безопасности банков.

Как сообщало ИА REGNUM, мошенники стали чаще использовать подмену банковских номеров при звонках клиентам банков. В июне, июле и августе ЦБ уведомил операторов связи и более чем 2,5 тыс. номеров, с которых шли звонки клиентам банков. Подмена номера была выявлена в 198 случаях, 218 номеров были заблокированы, а в отношении 59 установлены ограничения на финансовые сервисы.