Москва, , 11:41 — REGNUM От мощного урагана, который прошел по ряду регионов России, пострадали десять человек. Кроме того, более 183 тысяч жителей остались без электроснабжения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник в экстренных службах.

Скорая помощь Mosgorzdrav.ru

По данным источника, в результате разгулявшейся стихии обесточенными оказались 74 тысячи домов, а также 303 социально значимых объекта.

Имеются и пострадавшие. Сообщатся, что пострадали десять человек, из них шестеро были госпитализированы.

Как передавало ИА REGNUM, ураганный ветер в ряде регионов РФ бушует с воскресенья, 27 октября.