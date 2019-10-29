Харьков, Украина, , 11:33 — REGNUM В доме одного из погибших участников перестрелки в Харькове нашли самый крупный за последние годы арсенал оружия, сообщили 28 октября в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Полицейские изъяли автоматы, пулемёты, ружья, пистолеты, шесть пехотных огнемётов «Шмель», семь РПГ, 130 гранат с запалами, пять тротиловых шашек, детонаторы, а также огромное количество боеприпасов.

Напомним, ранее в Харькове произошла перестрелка. Один из её участников — 47-летний Алексей Титов погиб от взрыва гранаты, когда полиция попыталась его задержать.

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