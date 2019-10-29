Уфа, , 11:34 — REGNUM Прокуратура Башкирии пресекла распространение экстремистских материалов. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По сообщению пресс-службы ведомства, сотрудник местной религиозной организации в помещении молельной комнаты хранил книгу, которая судом была признана экстремистской литературой.

Отмечается, что по данному факту в отношении руководителя религиозной организации было возбуждено административное дело по ст. 20.29 КоАП РФ.

В результате руководитель организации был оштрафован на 2 тыс рублей. Книга была уничтожена.