Анкара, , 11:31 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали 26 человек, подозреваемых в связях с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 29 октября сообщает Anadolu Ajansi.

Спецоперации по поимке подозреваемых в терроризме проходила в провинции Бурса на северо-западе страны. 12 из задержанных были выходцами из Сирии, они незаконно проникли на территорию Турции.

Как передавало ИА REGNUM, боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ведут активную деятельность на территории Турции, здесь от их действий погибли 315 человек.

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