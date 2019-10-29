Ростов-на-Дону, , 11:26 — REGNUM Ростовские полицейские задержали жителя Краснодарского края, подозреваемого в разбойном нападении на инкассаторов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по по ч. 4 и ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемый арестован.

«Полицейские установили его причастность к аналогичному разбою, совершённому в сентябре 2018 года, а также нападению на пункт приёма металла в августе 2019 года», — уточнили в ведомстве.

Напомним, инцидент произошёл 7 октября 2019 года в переулке Певчий в Ростове-на-Дону. Злоумышленник открыл стрельбу с требованием отдать деньги. Однако мужчины открыли ответный огонь и преступник скрылся.

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