Великий Новгород, , 11:25 — REGNUM В Новгородской области продолжается ликвидация последствий урагана, пронёсшегося над регионом с 27 на 28 октября. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС, к утру 29 октября без электроснабжения оставались 272 населённых пункта с населением более 6 тыс. человек.

Отключёнными от электричества остаются пять детских садов и одна котельная.

За сутки энергетикам удалось восстановить электроснабжение в 67 населённых пунктах с населением 5972 человека и подключить к электросетям 52 социально значимых объекта, в том числе 18 школ, 12 детских садов и восемь котельных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, последствия штормового ветра ощущаются во всех районах Новгородской области, самая сложная ситуация — на Валдае, где остались без света 157 сёл и деревень.

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