Санкт-Петербург, , 11:23 — REGNUM Несчастный случай, унёсший жизни двух человек, произошел утром 29 октября на Канонерском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге. Об этом ИА REGNUM сообщили в Управлении на транспорте МВД России по СЗФО.

ЧП произошло во вторник около 9 часов утра во время проведения ремонтных работ автомобиля-контейнеровоза на девятом причале Канонерского судостроительного завода. Из-за избыточного давления в колесе при ремонте произошел его разрыв.

«Двое рабочих получили травмы, не совместимые с жизнью», — уточняют в ведомстве.

В настоящее время на месте происшествия работает следственного-оперативная группа транспортной полиции. Проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Отметим, ЗАО «Канонерский судоремонтный завод» расположен на Канонерском острове вдоль Морского канала порта Санкт-Петербург. Завод производит замену и ремонт трубопроводов, арматуры, судовых кабельных трасс, электрооборудования и средств навигации.