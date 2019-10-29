Йоханнесбург, ЮАР, , 11:28 — REGNUM Власти крупнейшего города ЮАР, Йоханнесбурга, отказались выплачивать выкуп в размере 3 биткоинов (34 000 долларов США) хакерам, которые взломали городской портал на прошлой неделе. Об этом передает BBC Africa.

В мэрии Йоханнесбурга заявили, что они точно смогут вернуть полную функциональность портала к концу рабочего дня в понедельник, 28 октября.

Хакерская атака затронула городские биллинговые системы и колл-центры, сообщают журналисты.

«Городские власти не уступят требованию о выплате биткоинов, и мы уверены, что сможем восстановить полную функциональность систем», — заявил журналистам в понедельник член мэрии Йоханнесбурга, отвечающий за финансы, Фанзела Нгобени.

«Нам удалось вернуть в действие некоторые из наших важнейших систем, таких как биллинг, система оценки имущества, система информации о земельных участках, система электронного здравоохранения и библиотечные услуги», — добавила она.

Напомним, что 24 октября хакеры направили в мэрию города Йоханнесбург записку с требованием выкупа, сумму которого было необходимо выплатить до 28 октября в 17:00 по местному времени, сообщается на новостном сайте News24.

Представители властей сообщают, что с тех пор определили источник кибератаки.

«Мы знаем, источник атака, но в данный момент мы не собираемся делиться какими-либо подробностями», — сказал Шедрак Сибия, глава Йоханнесбурга по расследованиям и криминалистике.